Van contra Messi: el nuevo club de la MLS que quiere contratar a 4 ídolos del Real Madrid

En 2025, la Major League Soccer dará la bienvenida a un nuevo equipo que integrará la Conferencia Oeste. El cuadro que se sumará a la competencia es el San Diego FC, que hará de local en el Snapdragon Stadium justamente ubicado en la ciudad que forma parte de su nombre. De esta manera, la liga norteamericana llegará a los 30 participantes, ya que actualmente son 15 en la Conferencia Este y 14 en la Oeste. Con el nuevo equipo, todos jugarán durante la fecha y ninguno quedará libre.

En cuanto a los jugadores que integrarán el primer equipo, todavía no hay nada confirmado, pero hay conversaciones muy avanzadas. Con la idea de hacerle frente al "Barcelona norteamericano" que integran Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez en Inter Miami, el San Diego quiere armar el Real Madrid de los Estados Unidos.

Los accionistas del San Diego FC en el estadio que harán de local. (Foto: MLS)

En las últimas horas, surgió la información por parte de El Chiringuito, el programa español, que el club que se unirá a la MLS en 2025 tiene en carpeta a varios con pasado en el conjunto merengue y otros que todavía siguen allí. El que más cerca está de arribar al equipo de San Diego es Sergio Ramos. El zaguero español no seguirá en el Sevilla y, según el periodista de ESPN Ekrem Konur, tendría todo listo para mudarse a los Estados Unidos.

Entre los otros jugadores que podrían sumarse aparece Keylor Navas, quien ya se despidió del París Saint-Germain el pasado fin de semana. Además, entre los que todavía integran el Real Madrid aparecen Nacho y Luka Modric. El defensor español ya le comunicó a la directiva merengue que no renovará su contrato y que quiere seguir su carrera en la MLS. El croata, por su parte, todavía no definió su futuro y no hay acuerdo por ahora con el equipo blanco.

De confirmarse estas incorporaciones al San Diego FC, se podría rememorar una disputa histórica entre Sergio Ramos y Lionel Messi como lo hacían cuando integraban el Real Madrid y el Barcelona, respectivamente. Luego ambos futbolistas compartieron plantel en el PSG, donde tuvieron una gran relación, pero ahora podrían ser rivales nuevamente.