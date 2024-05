Para el Gato Oldrá el Lepra-Tomba del sábado va a jugarse "con los dientes muy apretados"

A horas del esperado clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, el DT tombino Daniel Oldrá habló en MDZ Radio 105.5 FM y dio detalles del equipo titular, las expectativas y los preparativos para el partido más importante de los últimos tiempos del futbol mendocino que se jugará en el Bautista Gargantini. "Para nosotros es súper especial y súper importante este partido".

Oldrá aseguró que tiene casi todo listo. "Estoy pensando lo del Indio Fernández nada más, que viene de un parate. No voy a cambiar mucho del último partido ante Barracas" al cual calificó como un "buen" partido.

En cuanto a los jugadores dijo que ellos "saben que para nosotros es súper importante, que hay una gran rivalidad. También tienen redes sociales y la gente seguro que les ha manifestado, de un lado y del otro, que son partidos super importantes. El futbolista sabe lo que se está jugando este fin de semana".

El clásico de Mendoza para Oldrá es "Gimnasia - Independiente y nosotros con otro rival, pero sabemos que es súper importante. En Buenos Aires es River - Boca, pero juega Boca - San Lorenzo y también es un clásico", y agregó: "Para nosotros, en el último tiempo el clásico que vivimos con mucha intensidad todo el tiempo fue con San Martín de San Juan, por todos los líos que hubo, por todo lo que significaba, por todo el tiempo que nos venimos enfrentando en primera y a nivel nacional entonces el último tiempo se hizo un clásico cuyano muy lindo durante muchos años".

También se refirió a los partidos con los dos públicos y la cancha donde juegan: "Yo como futbolista me fui jugando con los dos públicos. Uno siempre intenta que vuelva el folclore y que se pueda jugar en todos lados con los públicos". "Me hubiera gustado que sea en el Estadio Malvinas Argentinas, pero entiendo que normalmente en el estadio jugamos nosotros y que ellos son locales. Me encantaría que el próximo sea en el Gambarte y que de a poco se pueda ir sumando los dos públicos para vivir los momentos que por ahí me tocó vivir a mí como futbolista. Creo que es lo más lindo que te puede pasar", destacó.

"Va a ser un partido muy duro. Por lo que vienen manifestando los que hicieron la pretemporada y en este partido con Lanús", dijo Oldrá y añadió: "Hay que estar atentos porque va a ser un partido muy duro, en una cancha muy especial. Sabemos que se va a jugar con los dientes muy apretados por lo que significa el partido".

Por su parte, se refirió a la particular situación de Tomás Conechny: "La situación es muy especial para el futbolista. El que pone el lomo es el futbolista y, a veces, es difícil estar manifestando estar en un lugar sabiendo que tiene, prácticamente, un pie afuera de la institución. Yo esto lo hablo con el futbolista. Si hay una necesidad lo vamos a ocupar y si lo podemos evitar, lo vamos evitar".

