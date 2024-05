La fuerte frase de Chiquito Romero tras escuchar a Martínez hacerse cargo del gol de Fortaleza: “Tenemos mucha…”

A Boca se le escaparon dos puntos de manera llamativa: lo ganaba 1-0 pero a pesar de la ventaja y en el minuto 90, un contragolpe lo dejó mal parado y le permitió a Fortaleza alcanzar el empate. Se convierte en un resultado vital para el equipo brasilero, porque le permite seguir manteniendo el liderazgo del grupo y la posibilidad de depender de sí mismo para la clasificación directa a octavos.

En conferencia de prensa, el entrenador Diego Martínez dejó varios conceptos y entre ellos, no le esquivó a la responsabilidad por el inesperado empate. "Tengo que darles más herramientas. No era para ir a buscarlo. ¿Por qué soy el responsable? Porque las modificaciones de Fortaleza no nos incomodaron y porque esto que valoro que me siento orgulloso, me siento parte y me representa lo que dan estos muchachos en la cancha. Tengo que tener la cabeza fría. Estructuralmente no estábamos mal pero tengo que dar algo más para que ellos ni lo sufran".

Sergio Romero fue parte de la conferencia de prensa junto con su entrenador y cuando consultaron por el mismo tema, el arquero quiso dejar en claro que su DT no es el único responsable.

En primer lugar, el arquero coincidió con Martínez en el buen rendimiento de Boca mediante el cual lograron tener predominio. "Como dice Diego, fue un partido casi perfecto: dominamos todo el primer tiempo. Si agarré una pelota en el primer tiempo fue mucho. Y en el segundo tuvimos oportunidades claras de gol pero esto es fútbol, a veces las claras no entran y nos quedamos con un sabor amargo".

Pero, en ese sentido, Romero se cargó parte de la responsabilidad: "No es el único que se tiene que hacer responsable de esto porque nosotros tenemos mucha gente grande, de mucha experiencia. Tenemos que aprender a leer los partidos. No sólo es su voz de mando, somos otros que debemos tomar responsabilidades y leer el juego, saber que tenemos que frenar a los defensores para que no vayan, al que va a patear el corner que no patee".