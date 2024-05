La durísima decisión de la AFA con Nicolás Valentini por su conflicto con Boca

Nicolás Valentini continúa colgado en Boca Juniors por no resolver su situación contractual y mantenerse en conflicto con la directiva xeneize. Por este motivo, la AFA tomó la decisión de que el defensor no participe de los Juegos Olímpicos de París 2024. La casa madre del fútbol argentino llevará a cabo esta misma postura con todos los jugadores que estén en la misma situación que atraviesa el jugador de 23 años.

Valentini tenía la posibilidad de ir debido a que fue una fija en el seleccionado argentina durante el Preolímpico que se disputó en Venezuela. Javier Mascherano lo consideró una pieza importante dentro del armado del equipo, pero deberá descartarlo a raíz de la decisión de la AFA, que encabeza Claudio Tapia, y su situación actual con Boca.

Valentini en el predio de la AFA junto a Lionel Messi. (Foto: archivo)

De todas maneras, el zaguero del Xeneize corría el riesgo de quedarse afuera de la convocatoria por su falta de ritmo. Su último encuentro con la camiseta azul y oro fue el 9 de abril frente a Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana, es decir, más de un mes sin sumar minutos.

El defensor de Boca se queja de que está cobrando el sueldo que corresponde a su primer contrato y, por eso, exige que le paguen un retroactivo correspondiente desde enero de 2023. La dirigencia del Xeneize le ofreció que éste mismo monto sea a partir de enero del próximo año. Además, ambas partes no están de acuerdo en la cláusula de rescisión: Valentini y su entorno pretenden que se mantenga en 10 millones de dólares, mientras que el Consejo de Fútbol quiere subirla, algo que suele ocurrir cada vez que hay un incremento en el salario del jugador.

Otro de los que puede tener el mismo destino es Gonzalo Luján, quien se encuentra en la misma situación que Valentini. El defensor de San Lorenzo no acordó su contrato y podría ser bajado a entrenar con la reserva. La directiva que comanda Marcelo Moretti decidió que aquellos jugadores del Ciclón que no tengan su continuidad acordada antes del 1 de junio, no formarán parte del plantel de PrImera División y no volverán a jugar.