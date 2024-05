El rompecabezas del Gato Oldrá para el duelo ante Independiente Rivadavia

A sólo tres días del gran duelo tan esperado, Godoy Cruz tiene algunos interrogantes pensando en armar el mejor equipo posible para salir al Bautista Gargantini. La derrota con Barracas Central trajo algunas nubes a un cielo que parecía bastante claro y ahora el Gato Oldrá trabaja para despejar la zona ante amenaza de tormenta.

Del equipo que salía de memoria la temporada pasada a este que esta minado de dudas hay un abismo. Por lesiones, partidas o posibles salidas, el entrenador tombino tiene que agudizar el ingenio intentando ser lo más efectivo posible para poder darle forma al rompecabezas que imagina en su cabeza.

Conechny, el dilema de Oldrá.

Partiendo al equipo en dos, la zona defensiva es la que está bastante clara: Petroli volverá al arco en lugar de Ramírez, Arce, Barrios, Rasmussen y Galdames completarán la defensa y Leyes asoma como el volante central. Stop. Desde ahí y hacia adelante arranca el manojo de incertidumbres. El Indio Fernández trabaja con normalidad y eso es un notición. Con su vuelta más Poggi, el tridente del medio estaría definido.

Acá viene lo más difícil. Primero, porque Altamira se desgarró y no podrá estar. Segundo, y no por eso menos importante, la decisión de poner o no a Tomás Conechny es el otro dilema. Ante una inminente salida del volante ofensivo, el dilema es arriesgarlo por todo lo bueno que aporta su nivel o preservarlo para no correr riesgos. (Los otros dos lugares serían para Bautista Cejas y Nahuel Ulariaga).

Todavía con margen de tiempo por delante de acá y hasta el sábado, Oldrá definirá que es lo mejor posible como opción para poder determinar el once ideal que se verá las caras en el duelo tan esperado de la temporada.