El pícaro comentario de Enzo Fernández sobre la Bombonera: “No sentí que tiemble, pero…”

El histórico dicho que hace referencia a la cancha de Boca Juniors quedó impregnado en el ambiente futbolero. "La Bombonera no tiembla, late", reza el refrán que alude al estadio del equipo xeneize. Muchos han hablado sobre esto y han dado su parecer con respecto al Alberto J. Armando, como lo hizo el exitoso jugador del seleccionado argentino, Enzo Fernández.

El ex River apenas pudo jugar una sola vez en el campo de Boca con la Selección de Argentina, ya que no le tocó hacerlo cuando vestía los colores del Millonario. En una entrevista con DSports, Fernández dio su veredicto sobre la casa del Xeneize. ¿La cancha de Boca? No sentí que tiemble, pero está buena”, opinó el jugador del Chelsea antes de hablar sobre su fanatismo por el clásico rival del equipo de la Ribera.

Enzo Fernández, tras su operación por una hernia inguinal. (Foto: Enzo Fernández Instagram)

Este único partido al que hace referencia Enzo Fernández, en el que pisó la Bombonera por primera vez, fue ante Uruguay en la caída por 2-0. Ese día los de Lionel Scaloni cortaron un invicto de 14 partidos frente a los de Marcelo Bielsa. El volante de 23 años consideró que la historia podría haber sido distinta si no les tocaba jugar en la cancha del Xeneize.

“El único que nos jugó hombre a hombre fue Uruguay, pero en una cancha que estaba muy cerquita, que le favoreció más al juego de Uruguay, porque la Bombonera es más chiquita que la cancha de River. En la cancha de River hubiera sido otro partido”, aseguró Enzo.

Cada vez falta menos para que comience la Copa América. Su inicio será el 20 de junio, día en el que Argentina se medirá ante Canadá. Enzo Fernández estaba en duda luego de lo que había sido su operación a finales de abril. Finalmente, el del Chelsea confirmó que estará y dio detalles de su recuperación: "Tuve que tomar la decisión de operarme, fue lo mejor. Estaba perjudicando al equipo y no quería exponerme. Ya empecé a entrenar en campo, la recuperación está avanzada y espero estar dentro de poco entrenando con la Selección. Estoy muy ansioso por esta Copa América, será la primera vez que la juegue”.