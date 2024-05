La decisión de Diego Martínez con Zenón para el partido ante Fortaleza y ¿vuelve Benedetto?

Boca Juniors se juega una difícil parada frente a Fortaleza este miércoles en la Bombonera. Desde las 21, los dirigidos por Diego Martínez buscarán imponerse ante los del técnico argentino, Vojvoda, con el objetivo de quedar como líderes del grupo D de la Copa Sudamericana. Pensando en el armado del equipo titular, el ex Huracán esperará hasta último momento a Kevin Zenón para definir los 11.

El entrenador xeneize sabe que Zenón es uno de los indiscutidos en su equipo, pero la distensión sufrida en su aductor hace que esté en duda para el duelo definitorio. El ex Unión se ganó el corazón de los hinchas de Boca y se mantienen a la expectativa al igual que Martínez. Saben muy bien que el mejor rendimiento del Xeneize en lo que va del año fue con el volante de 22 años en cancha.

Los 23 convocados por Diego Martínez para el duelo ante Fortaleza. (Foto: prensa Boca)

Zenón está dentro de los convocados, pero no está definida su presencia ni en el equipo titular ni en el banco de suplentes. La información que contó Julio Pavoni en TyC Sports es que lo esperarán hasta último momento porque se trata de un partido más que importante. "Si no fuese Fortaleza el rival, no jugaría", aseguró el periodista en el programa Presión Alta.

Y claro, Boca se juega uno de los partidos más importantes en lo que va del semestre, ya que puede marcar su futuro en el certamen internacional. Si queda como líder de grupo, el Xeneize avanzará directamente a la ronda de octavos de final. Si sale segundo detrás de Fortaleza, jugarán un mano a mano en una ronda previa contra el que finalice tercero en su grupo de Copa Libertadores.

Con respecto al resto de los convocados, Diego Martínez dispuso el regreso de Darío Benedetto. El delantero no estuvo presente en el último partido del grupo ante Sportivo Trinidense ni contra Atlético Tucumán en el debut de la Liga Profesional. Otro que vuelve a la nómina y será titular es Edinson Cavani. El uruguayo no jugó frente al Decano por precaución, pero estará en óptimas condiciones luego de haber convertido un golazo de tiro libre en la victoria en Paraguay por 2-1.