La curiosa explicación de Djokovic sobre su rápida eliminación del Masters 1000 de Roma: “Fui un…”

Novak Djokovic sembró la duda sobre su estado de forma, después de ser eliminado por el chileno Alejandro Tabilo (6-3 y 6-2) en el Masters 1000 de Roma, debido al golpe que sufrió el viernes en la cabeza al caerle desde la grada una botella que un aficionado llevaba en una mochila.

"No lo sé, la verdad. Tengo que comprobarlo. El entrenamiento fue diferente. No sentí nada, pero tampoco sentí lo mismo que en el partido pasado. Fui un jugador completamente diferente de lo que era hace dos noches. Podría ser. No lo sé", respondió al ser consultado al respecto.

Luego, agregó: "Tengo que hacer chequeos médicos y ver qué está pasando". En diálogo con los medios no confirmó su presencia en Roland Garros y reveló que no se hizo "ningún escáner o ninguna prueba". "Ahora mismo, creo que debería hacerlo, así que... Lo haré y veremos. Veamos qué pasa", explicó.

El serbio también cómo vivió el accidente: "Fue inesperado, obviamente. Ni siquiera estaba mirando hacia arriba. Entonces sentí un golpe muy fuerte en la cabeza. Me impactó mucho. Pasé por media hora o una hora de náuseas, mareos, sangre, un montón de cosas diferentes".

"Conseguí dormir bien, pero tuve dolores de cabeza. Al día siguiente estaba bastante bien, así que pensé que estaba bien. Tal vez está bien. Tal vez no. Pero la forma en que me sentí en la cancha hoy fue completamente como si un jugador diferente se hubiera puesto mis zapatillas. Sin ritmo, sin tempo, sin equilibrio en absoluto en cualquier golpe. Es un poco preocupante", sentenció.