Rodrigo De Paul hizo un golazo clave en el Atlético y luego dejó una especial dedicatoria: "Era importante ganar por..."

La liga de España está absolutamente definida en favor del Real Madrid, que este fin de semana celebró el título obtenido en la semana anterior, cuando venció a Cádiz y se benefició de la victoria del Girona a Barcelona. Sin embargo, el calendario de partidos sigue y los equipos todavía se juegan cosas importantes, como el Atlético de Madrid.

Este domingo, el equipo del Cholo Simeone logró una victoria más que importante que lo dejó a un paso de la clasificación a la Liga de Campeones, porque se distanció por 8 puntos del Athletic Bilbao a tres fechas (9 puntos) del final de la liga. Fue por 1 a 0 ante el Celta de Vigo como local.

Para la victoria del Atlético de Madrid fue determinante el trabajo del mediocampista argentino Rodrigo De Paul, quien faltando seis minutos para el cierre del partido paró la pelota de pecho y remató de derecha desde el vértice del área para colocarla en el ángulo izquierdo del arco rival. Así, le dio los tres puntos al Colchonero.

De hecho, el impacto de De Paul fue prácticamente inmediato considerando que no fue titular en la alineación de Simeone. Ingresó en el minuto 55 por Stefan Savic. En cambio, quien sí fue titular es su compatriota Ángel Correa, que fue reemplazado minutos después del ingreso del ex Racing, por Pablo Barrios Rivas. Nahuel Molina, por su parte, no fue convocado debido a la lesión en el muslo izquierdo que sufrió el sábado en el partido frente al Mallorca.

Finalizado el partido, De Paul brindó una entrevista en la que señaló: "Fue un lindo gol. Estoy contento porque sirvió para ganar y sacarle un poquito de ventaja a los perseguidores que tenemos e intentar cerrar la clasificación a Champions lo antes posible".

Luego, dejó una especial dedicatoria a sus hijos. "Ellos juegan muy bien. Sabíamos que iba a ser un partido difícil por el clima pero salió bien. Fue una tarde increíble, están mis hijos acá. A ellos siempre les gusta cuando papá hace un gol aunque los haga poco. Siempre me exigen. Estarán contentos, yo también por ellos", agregó.

Finalmente, cerró: "Obviamente hoy era súper importante ganar por ellos. Ser niño es increíble como ven la vida, con esa alegría, con esa inocencia. Espero que los hayan disfrutado porque es una de las mejores etapas del ser humano cuando sos niño, porque sos feliz con muy poco. Esto que les haya dado una alegría muy grande y sean más hinchas del Atlético de Madrid".