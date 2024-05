¿Es clásico? La advertencia de Oldrá sobre el duelo entre Godoy Cruz y la Lepra que se viene: “Le faltaría el respeto a…”

Godoy Cruz no comenzó de la manera deseada la Liga Profesional. El equipo de Daniel Oldrá cayó como local ante Barracas Central, justo en la semana previa del esperado choque con Independiente Rivadavia. Esta rivalidad mendocina no pudo darse en la Copa de la Liga y por eso se vienen días con mucha tensión, declaraciones cruzadas y folclore futbolero.

Ante esto, y al ser consultado sobre el signficado del partido y si éste es el clásico más importante del fútbol provincial, el Gato respondió con una sincera reflexión: "Si yo dijera que es el verdadero clásico de Mendoza le estaría faltando el respeto a la historia. El clásico es Gimnasia con Independiente , eso marca la historia".

El Tomba comenzó el campeonato con una derrota.

"Lo que si es que hay una rivalidad enorme en los últimos años. De eso no hay discusión, toda la vida ha sido así. Yo lo llevaría a un Boca-San Lorenzo o un River con Independiente. La historia de Mendoza dice que los clásicos son los de barrio. Eso es lo que yo opino", agregó el entrenador bodeguero.

Luego, en la misma línea, expresó: "Es un partido especial porque es entre dos equipos mendocinos y por primera vez en Primera división. Tiene muchos condimentos y todos queremos ganarlo. Me hubiera encantado que se jugará con el público de los dos equipos. Mendoza estará pendiente de este partido".

Sobre lo que dejó la derrota, analizó: "Es difícil analizar esta derrota, pero prefiero perder de esta forma y no sin patear al arco. Generamos muchas situaciones de gol. El resultado es injusto, pero hay que seguir, tenemos que tratar de pasar estos momentos y hay que pensar en lo que viene. No me voy conforme porque no me gusta perder".