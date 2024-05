Al borde del llanto, Caruso Lombardi explotó tras un gol agónico anulado por VAR a su Miramar Misiones

Miramar Misiones, el equipo de Ricardo Caruso Lombardi, no logra salir de su mala posición. Está penúltimo en la tabla y el descenso apremia. Para colmo, una decisión arbitral le impidió disfrutar este sábado de una victoria agónica ante River Plate, considerando que su equipo marcó sobre el final pero el árbitro terminó anulando el tanto por posición adelantada, tras ser revisada por el VAR.

El VAR del partido era comandado por el reconocido juez Esteban Ostojich, que tardó varios minutos trazando las líneas hasta que recomenzó la anulación. Finalizado el encuentro, el juez fue el receptor de la fuerte queja del entrenador en entrevista, en la que explotó de bronca, al borde del llanto por impotencia.

Mirá el video

"Un sabor amargo porque fuimos muy superiores al rival. Más allá de los errores que pueden llegar a pasar en un partido, tuvimos muchas situaciones de gol, pero no puede ser que siempre que metamos un gol vayan al VAR. Yo veo una animosidad. Nosotros no venimos a perder el tiempo. En el VAR está Ostojich, que no es un caído del catre, es un árbitro internacional con muchas batallas encima. Si vos Ostojich estás cobrando un offside por una uña del pie, si nos buscás el pelo al huevo, es porque querés perjudicar a Miramar", denunció.

Ante los micrófonos de VTV, Caruso Lombardi agregó: "Después de cinco minutos que estamos festejando el gol, te lo anulan. Eso es buscarle el pelo al huevo. Y querido Ostojich, vos hiciste eso, le buscaste el pelo al huevo. A vos te conocen todos. Si tengo que ir al Tribunal de Ética, voy. Si querés que nos vayamos, nos vamos. No te dejan laburar tranquilo. Con Nacional nos hicieron lo mismo. No hay derecho, porque nosotros vivimos del fútbol".

El gol que le anularon a Miramar Misiones.

Por otro lado, señaló: "Nosotros no vinimos a joder, vinimos a laburar. Si no les gusta que laburamos, nos vamos y listo. Yo me tengo que alejar de mi casa, de mi familia, de mi madre que tiene 90 años. Tengan respeto. No respetan al laburante. No me voy a callar nunca, no me gustan que me boludeen a esta edad. Acá nadie se atreve a hablar porque tienen miedo, es como en Argentina: el que abre la boca muere”.

Por último, agregó: "No me vengan más con la punta del pie, dejen de arruinar el fútbol. ¿Sabés lo que me da más bronca? Que un tipo como Ostojich, que tiene 100 mil batallas, después venga y diga ‘yo impartí justicia’. No, vos no impartiste justicia, vos lo liquidaste a Miramar hoy. Debe estar contento, hay que aplaudirlo. Yo no me voy a callar al boya y si me tienen que cobrar 14 penales, que me los cobren, pero yo no me voy a callar la boca, yo muero de pie. Voy para adelante como un cabello, y si me quieren voltear, que me volteen, no me interesa, pero no me voy a dejar basurear".