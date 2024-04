La llamativa confesión de Ancelotti en la previa al duelo entre Real Madrid y Manchester City: "El otro día pensaba en que..."

Carlo Ancelotti es el entrenador que más Champions ganó en la historia con un total de cuatro: dos dirigiendo al Milan (2003 y 2007) y dos con el Real Madrid (2014 y 2022). Este martes, cuando se enfrente al Manchester City, estará cumpliendo su partido número 200 en la competencia. Aún así, está nervioso.

Los nervios son parte del juego, son su alimento y es probablemente lo que lo impulse a seguir manteniéndose en la élite mundial de este deporte. En la previa al trascendental duelo ante los dirigidos por Guardiola, por los cuartos de final, habló del tema y confesó sin tapujos que el encuentro lo moviliza de manera especial.

Ancelotti llegó a las 200 victorias con Real Madrid.

"Las horas antes de un partido a nivel personal son de sufrimiento. El otro día estaba pensando en que la derrota es un sufrimiento y la victoria es felicidad, pero no es así. La victoria es alivio. Es felicidad si ganas títulos, pero una victoria individual es un alivio. Los días después estás más tranquilo y contento, pero el sufrimiento es parte de tu trabajo. Es lo que te mantiene vivo. Es gasolina para mí", confesó.

A propósito del partido, Ancelotti recordó la serie de la Champions pasada cuando se impuso Manchester City en semifinales tras un global 5-1 (fue goleada 4-0 en Inglaterra). "Nos presionaron mucho. Arriba hemos buscado soluciones alternativas en este sentido, cosa que obviamente queremos evitar en esta eliminatoria", señaló.

Sobre esta definición, el entrenador la catalogó como "un partido muy atractivo" y dejó una lectura sobre la lucha táctica con Guardiola: "Nosotros pensamos que somos superiores en algunos aspectos y ellos pensarán que son superiores en otros". A propósito del DT español ex Barcelona y su queja por la seguidilla de partidos en Premier, sentenció: "No me molesta. Guardiola es un gran entrenador, lo que piensen de mí no me importa mucho. Me importa lo que piense mi club. Guardiola es un gran entrenador y sobre eso no hay ninguna duda".