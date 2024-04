El sorpresivo palazo de Guardiola al Real Madrid tras el 3-3 en el Bernabéu: “Tienen que cuidar la…”

Real Madrid y Manchester City protagonizaron un verdadero partidazo. De ida y vuelta y con emociones en ambas áreas, dos de los mejores equipos del mundo igualaron 3-3 en el Santiago Bernabéu, en el encuentro correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Para Pep Guardiola, por razones obvias, fue un encuentro más que especial. Y esto comenzó a demostrarse en la previa del partido, cuando en conferencia de prensa se refirió al estadio del Merengue. ''Estoy curioso por verlo. No he estado nunca en un estadio con techo. Igual en pretemporada en Estados Unidos, pero no en un partido oficial y tengo ganas de verlo. El año pasado ya estaba casi acabado. ¿Ahora ya está?. Está bien, vamos a verlo", manifestó sobre el techo de la cancha.

Real Madrid y Manchester City definirán a uno de los finalistas el próximo miércoles, 17 de Abril, en Inglaterra.

Tras la igualdad en un partido vibrante, el DT de los Citizens retomó el tema y le envió un palito al presidente del Real Madrid por el estado del campo de juego: "¿El techo? "A mí me gusta ver el cielo. La verdad es que el estadio ha quedado impresionante. Ahora solo tienen que cuidar la hierba, solo tiene que mejorar esto. El próximo paso del que se tiene que preocupar Florentino es de hacer un buen campo, como el Madrid siempre lo había tenido".

“No lo he pisado, pero me lo han dicho mis jugadores. No lo tomen a mal. El campo es espectacular. El vestuario, todo… es una obra impresionante. El Real Madrid siempre ha tenido un césped increíble, era una moqueta, una alfombra. Y hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglaran”, añadió el técnico del Manchester City.

Para finalizar, refiriéndose a lo mostrado por ambos equipos dentro del campo, Guardiola sentenció: “Ha sido un partido entretenido. Ha dignificado esta competición. Han atacado los dos equipos. La calidad de los jugadores y los goles increíbles que se han marcado… Me ha gustado cómo hemos jugado la segunda parte. Las transiciones que hacen son muy complicadas y hemos controlado bien el partido, pero es el Real Madrid y el Bernabéu es especial. Nos llevamos el resultado y dentro de una semana en Mánchester nuestro estadio va estar lleno. Tenemos que marcar un gol, seguir haciendo nuestro trabajo y llegar a la semifinal”.