El palazo de Benzema a Gallardo y sus compañeros por su bajo nivel en Al Ittihad: “Necesito…”

El Al Ittihad que dirige Marcelo Gallardo no encuentra regularidad y se aleja de la zona de Liga de Campeones asiática. No pudo con el Al Taawon (0-0) y cedió terreno con respecto del Al Ahli, tercero en la tabla. El equipo del argentino no encuentra el rumbo y Karim Benzema, que no marca desde el 15 de diciembre pasado, lanzó una potente frase que hizo mucho ruido.

La relación entre ambos parece no ser la mejor.

“No soy el mismo del Real Madrid. No es el mismo club, no son los mismos jugadores. Necesito ayuda en el campo, no puedo ganar solo”, se excusó al hablar sobre su sequía en la red. Enseguida se dispararon las interpretaciones, pero el dardo pareció apuntado a los otros futbolistas y al Muñeco, quien elige una estrategia que no está encontrando su finalización en las jugadas.

Al respecto, Gallardo, expresó: “Dependemos de un grupo muy limitado de jugadores y debemos competir con ellos y encontrar soluciones. Estamos en la fase final de la liga y este es el equipo que tenemos. Después del final de la temporada, la conversación será diferente. La situación actual es una en la que debemos mejorar el rendimiento y superar las dificultades”.

Es importante señalar que desde que el ex River llegó, han ocurrido enfrentamientos con el delantero, quien ya había tenido conflictos con el anterior entrenador, el portugués Nuno Espíritu Santo, que se marchó tras una disputa con Karim. Uno de ellos ocurrió cuando el atacante regresó tarde después del receso de fin de año y culpó a una tormenta en su destino vacacional.