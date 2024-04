"Ventilar algo que pasó no habla de un jugador con códigos. Eso queda ahí"

Nicolás Sánchez habló de más y tuvo que salir a pedir disculpas. El ayudante de campo de Fernando Ortiz en Rayados envió un audio al entorno familiar, contando que tras el partido entre Inter Miami y Rayados de Monterrey los vestuarios estuvieron cargados de tensión. Confesó que el propio Lionel Messi quiso pelear con él y también Gerardo Martino, quienes estaban enojados con algunos fallos arbitrales.

El audio se viralizó y el ex Godoy Cruz tuvo que salir a pedir disculpas. "En el audio explicó detalladamente lo que sucedió finalizado el partido. En la zona mixta, fuera de los vestidores, tal cual lo detallé en este audio. Es un audio que mandé a mi círculo íntimo, a mi entorno privado. Pero bueno, lejos de enojarme con ellos, es un error mío. No me había sucedido nunca. Me servirá de aprendizaje para más adelante".

Chaco Giménez. (Foto: archivo)

Sánchez sabe que la situación se fue de control luego de que se viralizaran los audios. Muchos hablaron al respecto y uno de ellos es el exfutbolista Cristian Chaco Giménez. El argentino también se mudó a México y se instaló allí. Tras jugar en Veracruz y Pachuca, se retiró y ahora es comentarista deportivo.

En su condición de panelista, fue al estadio de Inter Miami y habló de la pelea y los audios que se viralizaron: "Yo estuve en el estadio. Los colegas no vieron nada porque nadie tenía acceso al vestidor. Si hubo una discusión fue ahí y nadie vio nada. Me resulta raro de un jugador como Nico Sánchez", explicó.

Luego, Giménez criticó a Sánchez por haber contado su pelea con Messi. "Ventilar algo que pasó no habla de un jugador con códigos. Me parece que esas cosas quedan ahí", sentenció.