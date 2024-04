Las disculpas de Nico Sánchez por su audio contra Messi y una fuerte decisión de Monterrey

Nicolás Sánchez fue tendencia en las últimas horas tras revelar todo lo que pasó en los vestuarios post partido entre Inter Miami y Rayados de Monterrey. El integrante del cuerpo técnico mexicano apuntó directamente contra Lionel Messi y Gerardo Martino, a quienes vio sacados reclamando al árbitro del partidos algunos fallos polémicos.

Mirá el video

El ex River, Racing y Godoy Cruz contó que el astro argentino estuvo cerca de pegarle y trató de "pobre pelotudo" al Tata. Ante esto, y teniendo en cuenta la enorme repercusión de sus dichos, compartió un video donde pide disculpas aunque siguió sosteniendo lo que había contado en el audio inicial que se filtró en las redes sociales.

“Me hago presente con este video para hablar del audio que se viralizó en el día de hoy. Podría haber elegido esconderme atrás de un texto, un párrafo o que el club actuara por mí. Pero preferí grabarme y utilizar este medio para poner la cara, obviamente. Para que se vea que las palabras que diré salen de mi boca y para hacerme cargo", dijo.

Luego, afirmó que fue el autor del audio: "El audio explicó detalladamente lo que sucedió finalizado el partido. En la zona mixta, fuera de los vestidores, tal cual lo detallé en este audio. Es un audio que mandé a mi círculo íntimo, a mi entorno privado. Pero bueno, lejos de enojarme con ellos, es un error mío. No me había sucedido nunca. Me servirá de aprendizaje para más adelante".

"Entiendo que al hacerse público este audio mucha gente puede sentirse ofendida o tocada. Entiendo que el entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona que no conozco, y a la que me referí de una manera irrespetuosa. Así que le ofrezco mis disculpas. Espero que sepa entenderme. Yo soy tan argentino como ellos. Y voy a defender siempre a mi club. Así que sin más nada que agregar, creo que está todo explicado en el audio que se viralizó. Acá estoy para poner la cara y hacerse cargo", cerró.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. uD83DuDCDD#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/tS7jQw10Bf — Rayados (@Rayados) April 6, 2024

Además, como había avisado una vez que salieron a la luz los incidentes, emitió un comunicado donde explica que presentó un reclamo a la Concacaf para que revise lo ocurrido y tome medidas. “Informamos que hemos manifestado a la Concacaf nuestra postura oficial sobre los hechos desafortunados ocurridos en la zona de vestidores", escribieron.