Mazazo para Rosario Central: la dura decisión que tomó Ángel Di María

Ángel Di María ya tomó una decisión con respecto a su futuro. El ídolo de la Selección Argentina tenía la intención de retornar al fútbol argentino y a vestir la camiseta de Rosario Central, donde hizo sus primeras apariciones como futbolista profesional. "Mis últimos años me gustaría hacerlo en Argentina, en donde salí", había declarado meses atrás Fideo sobre el epílogo de su carrera.

Según la información que reveló Gastón Edul en Dale al medio, ciclo de los mediodías de TyC Sports, Di María no volverá al Canalla en junio. El ex Juventus decidió no regresar finalmente debido a las amenazas que había recibido en su familia semanas atrás, cuando él se encontraba de gira con el seleccionado argentino. El actual jugador del Benfica reveló que en Rosario están viviendo sus padres y sus hermanas, quienes recibieron una escalofriante amenaza en su domicilio.

Mirá el video

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro (gobernador de Santa Fe) te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", decía el escrito enviado a Miguel, padre del Fideo, en el country Funes Hills Miraflores. Por este hecho de inseguridad, el argentino ya tiene decidido no volver a territorio argentino para continuar su carrera.

El autor de goles importantes en la Albiceleste se sintió "conmovido y con lágrimas" según confesó Rodrigo De Paul, cuando le consultaron sobre cómo estaba Di María tras la noticia recibida. Por eso, la variable de que el rosarino regresara al fútbol argentino había quedado incierta. Tras la confirmación del periodista de TyC Sports, Ángel deberá tomar otra decisión además de no regresar a Rosario Central.

Di María tiene contrato con el equipo portugués hasta el 30 de junio de este año. Es por eso que deberá decidir su futuro dentro de dos meses cuando finalice su vínculo. En las últimas horas, desde la dirigencia de River confirmaron que se contactaron con el campeón del mundo, pero el extremo declinó una posible oferta y está claro que su futuro no estará en Argentina.