Los tres jugadores de Boca que llegaron a ser titulares con Martínez y no fueron convocados para la semifinal

Tras la derrota de Boca Juniors por 4-2 frente a Fortaleza por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, Diego Martínez dio a conocer la lista de convocados de cara al partido de semifinales de la Copa de la Liga frente a Estudiantes. En Brasil, el ex Huracán guardó a varios jugadores pensando en el duelo definitorio ante el Pincha. Y con respecto a la lista para el duelo en Córdoba, el entrenador decidió dejar afuera a tres jugadores que había utilizado como titulares durante su ciclo.

El que más usó de los que no están dentro de los convocados es Ezequiel Bullaude. El volante que pertenece al Feyenoord de Países Bajos estuvo desde el arranque en cuatro partidos: en los dos amistosos previos al comienzo (victorias ante Gimnasia y Tiro de Salta y Talleres de Córdoba) y también lo fue por la Copa de la Liga en el debut con empate ante Platense y en el 2-0 a Central Córdoba (SdE) en la Bombonera. En lo que va del año, el ex Godoy Cruz acumuló un total de 244', ya sea como titular o ingresando desde el banco. Su último partido fue el 3 de abril en el empate 0-0 de Boca en Bolivia contra Nacional Potosí.

Bullaude parece tener los días contados en Boca. (Foto: Fotobaires)

Otro que comenzó la era como titular al igual que Bullaude y no estará en Córdoba es Juan Ramírez. El ex San Lorenzo apenas suma 123' en el año y parece no tener lugar en el equipo de Martínez. Fue desde el arranque en los dos amistosos de verano, en la primera fecha contra el Calamar y también jugó más de una hora en tierras bolivianas por la Copa Sudamericana. El tercero que no estará en el Estadio Mario Alberto Kempes es Vicente Taborda, quien jugó desde el arranque ante Central Norte de Salta por la Copa Argentina y contra Sportivo Trinidense por el certamen internacional.

Si la situación continúa de la misma manera, es poco probable que Diego Martínez vuelva a considerarlos piezas titulares, ya que ni siquiera sumaron minutos en Fortaleza, donde el entrenador acudió a un mix para resguardar jugadores pensando en el duelo ante Estudiantes.

Tanto Ramírez como Taborda todavía tienen contrato con el Xeneize hasta el 31 de diciembre de 2026. Diferente es la situación con Bullaude, a quien se le vence su préstamo desde Feyenoord dentro de dos meses cuando finalice la temporada en Europa, y todo indica que Boca no hará uso de la opción de compra por el mendocino, quien deberá volver al Viejo Continente.