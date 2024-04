¿Fue penal? La primera polémica del Boca-Estudiantes con Enzo Pérez como protagonista

Boca y Estudiantes de La Plata se enfrentan para definir qué equipo será el rival de Vélez en la final de la Copa de la Liga, que se disputará el próximo domingo en Santiago del Estero. El encuentro se lleva a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con Nazareno Arasa como árbitro principal.

Justamente es el árbitro uno de los protagonistas del partido que no escatima en temperatura, no solo por los fallos de menor relevancia que se exigen sino también por un fallo que trajo polémica.

La jugada se produjo a los 22 minutos de la primera etapa cuando Luis Advíncula sacó para Boca un lateral ofensivo con destino a Cristian Medina, que era marcado de cerca por Enzo Pérez. El mendocino tomó de manera exagerada al jugador de Boca, que cayó dentro del área.

Araza no dudó en cobrar infracción por la sujeción, pero sancionó tiro libre directo al considerar que la sujeción fue fuera del área. Las referencias no contribuyen si se considera que Enzo Pérez estaba dentro del área pero Medina no y lo tomó a la altura del abdomen.

Lo cierto es que el VAR revisó la jugada pero no decidió llamar al juez para que lo revise en el monitor, y se terminó ejecutando el tiro libre. Zenón remató de manera directa al arqueo y obligó al arquero Mansilla a lucirse por segunda vez.