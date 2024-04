El fuerte enojo de Ramón y Emiliano Díaz contra la dirigencia de Vasco da Gama, tras ser despedidos: "No me gustó la..."

Vasco da Gama sufrió una dura goleada por 0-4 frente al Criciúma por el Brasileirao y la dirigencia decidió poner punto final a la gestión del entrenador argentino Ramón Díaz, secundado por su hijo y ayudante, Emiliano Díaz. Lo hizo público el club apenas unos minutos después de la finalización del partido, por intermedio de sus redes sociales.

"Vasco da Gama informa que inmediatamente después del partido Ramón Díaz y Emiliano Díaz ya no forman parte del cuerpo técnico. Rafael Paiva, entrenador de la selección sub-20, asume de forma interina", escribieron vía Twitter.

Conocida la noticia, la dupla compuesta por padre e hijo igualmente decidió afrontar la conferencia de prensa, la que fue utilizada como una despedida pero también algo más, ya que ambos se mostraron disconformes con la forma en la que se manejó la dirigencia con su despido.

"No me gustó la forma en la que terminó. Me parece que merecíamos otro tipo de respeto, no ser despedidos por Twitter. Hicimos mucho por Vasco, pero el fútbol es así. Yo sé que vamos a tener revancha en algún momento, algunos estarán contentos, otros no tanto, pero siempre van a tener un vascaíno de corazón", señaló Emiliano.

Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente.#VascoDaGama pic.twitter.com/8RCmWysDVn — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 27, 2024

Luego, Ramón Díaz agregó: "Como dijo Emiliano, no esperábamos ser despedidos por Twitter. Merecíamos otra cosa, pero entendemos también que el fútbol es a base de resultados".

En otro pasaje, el DT soltó una fuerte bomba contra la dirigencia al recordar que los salvó del descenso, tras haber asumido en una posición complicada para el equipo. "Quiero agradecer a todos el cariño. Desde que estoy en Vasco es el primer club en mi historia de entrenador en el que me tocó luchar por un descenso. Siempre luché por títulos, por logros. Por eso si ven en mi currículum van a ver logros. Lamento lo que pasó pero tengo que agradecer porque el cariño que me han dado es enorme: los hinchas , lo jugadores, el club"

Finalmente, cerró: "En algún momento nos encontraremos, por ahí tengamos que jugar en la Libertadores, en alguna copa o cualquier cosa, pero solo es agradecimiento".