La fuerte frase de Marcos Rojo sobre Borja tras el encontronazo en el Superclásico: “No sé si lo mandaron a…”

Marcos Rojo y Miguel Ángel Borja tuvieron un duelo muy picante en la cancha. Se sacaron chispas durante todo el partido y, luego de la victoria de Boca ante River, el defensor habló al respecto y dejó entrever que lo "habían mandado" para sacarlo del partido.

"La verdad que estuve mal en reaccionar porque era amarilla para él cantada. Desde que empezó estuvo siempre buscando, empujando, chocando... No sé si se lo mandaron a hacer o qué, pero yo estaba tranquilo, se lo dije al referí. Habíamos hablado en el entretiempo de eso, de que Borja estaba buscando problema al pedo porque nosotros queríamos jugar al fútbol nada más", dijo.

Luego, envió un fuerte mensaje para quienes lo apuntan por su juego brusco: "Se la pasan diciendo de que me la paso pegando, de que esto y que lo otro, los hinchas de River y también el periodismo, y no es así. Hoy se vio que yo estaba tranquilo y que en todo momento me vino a buscar él".

También fue consultado sobre la jugada polémica en la que el VAR determinó que no había sido gol de River y expresó: "Sí, era muy claro que no había entrado. Fue una serie de rebotes y casi se mete, pero el Chiqui (Romero) la agarró bien. Era injusto porque habíamos empezado muy bien el segundo tiempo, hubiese sido un baldazo de agua fría".