La crítica de Ruggeri a Herrera por el error que permitió el gol de Cavani: "Le da vergüenza…”

Apenas finalizó el Superclásico y hasta un poco antes también, el primer Trending topic de Twitter (ahora X) en Argentina era la palabra Herrera. En él se aglutinaba toda la ola de reproches, quejas, insultos y solicitudes de los hinchas de River, que no apoyan al lateral derecho Marcelo Herrera.

Lo cierto es que el Yacaré quedó fuertemente marcado tras el superclásico en el que Boca le ganó 3 a 2 a River, porque fue determinante en uno de los tres goles del Xeneize, cuando un despeje defectuoso suyo habilitó a Zenón, para que éste envíe el centro que terminó conectando Cavani para el segundo.

En el tercero también fue el responsable de perder la pelota que luego no pudo recuperar González Pires y dio paso a la contra que culminó Merentiel. También perdió en la jugada en la que Cavani remató por encima del travesaño.

Este lunes en el programa de ESPN F90, Oscar Ruggeri hizo su descargo sobre el partido entre dos equipos que supo defender, y dejó un intento de explicación sobre esa jugada y el motivo del rechazo fallido de Herrera.

"Esta mirando esa jugada. Viste la de Herrera, que la deja corta. ¿Sabés por qué no la tira al lateral?, porque le da vergüenza", sentenció. Luego, aportó: "Si la cubría no se si no se iba afuera, porque el jugador de Boca se había parado".

Sin embargo y más allá de la jugada, para Ruggeri: "Boca jugó mejor". Hasta se animó a señalar: "Ha mejorado muchísimo".