Daiki Hashimoto no se relaja y quiere seguir dejando su huella en París 2024

A poco más de 90 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, Daiki Hashimoto continúa con su puesta a punto, en pos de llegar en las mejores condiciones apara defender las dos medallas doradas que consiguió en Tokio 2020.

El gimnasta japonés de 22 años, luce enfocado en su objetivo y así lo dejó en claro en una charla con el sitio oficial de Paris 2024. "Practico día tras día todos los años para ser el mejor del mundo, no porque sea el año olímpico. Me doy cuenta de que la atención y lo que no cambia en un año olímpico. Pero a través del All-Japans y el Trofeo NHK, espero descubrir qué tipo de actuación tengo que ofrecer para convertirme en el número uno del mundo, qué es lo que necesito hacer para llegar allí", comenta.

"Honestamente, no he pensado mucho en ganar cuatro seguidos. Tengo París en mente y el énfasis está en la calidad de mis actuaciones. Si la calidad está ahí, terminaré con los resultados correctos", añadió.

Hashimoto y una de las preseas que ganó en Tokio 2020.

hasshii_807).

Cabe destacar que Hashimoto logró el oro olímpico en Tokio 2020 en la prueba individual y en barra fija, además es campeón del mundo en ambas especialidades. Ahora su próximo objetivo es el All-Japans. "He estado pensando mucho en lo que tengo que hacer para ganar una medalla de oro en París, así que me siento bien. Tengo que ser la mejor versión de mí mismo en todas y cada una de las competiciones" afirma dejando en claro su nivel de exigencia.

"El hecho de que esté en París no significa que pueda relajarme. Tengo que mostrar en el All-Japans lo que espero mostrar en París", concluyó, exhibiendo su mentalidad. Un campeón mundial y olímpico que no se duerme en los laureles.