La tremenda confesión de Varane sobre uno de los partidos que marcó su carrera: "Me cuestioné mucho y..."

Raphael Varane, actual defensor del Manchester United y subcampeón del Mundial de Qatar 2022, afirmó en las últimas horas que las conmociones cerebrales dañaron su cuerpo. Al mismo tiempo subrayó la importancia de concientizar a los jugadores sobre los peligros de los cabezazos.

El francés aseguró que sufrió una conmoción cerebral unos días antes de la derrota 1-0 de Francia ante Alemania en los cuartos de final del Mundial de 2014, así como en su antiguo club, el Real Madrid, cuando perdieron ante el Manchester City en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League del 2020.

A la hora de recordar aquella fatídica jornada ante los Citizens, contó: "Lo sentí desde el calentamiento, me dije: 'despierta'. Casi quería darme una bofetada. Durante el partido, mis primeros tres balones fueron técnicamente limpios, pero fue demasiado lento. No podía concentrarme en permanecer en mi partido, era como un espectador".

Sobre esta situación, en la que los dos goles que recibió el Madrid fueron por errores individuales suyos, Varane agregó: "El partido me fue mal y, en retrospectiva, me di cuenta de que estaba relacionado con el shock que había sufrido... Me cuestioné mucho y, finalmente, me di cuenta de que estos errores insólitos no habían caído del cielo".

Varane le recomienda a su hijo no cabecear la pelota.

"Mi hijo de siete años juega al fútbol y le aconsejo que no cabecee el balón. Para mí, eso es esencial", dijo Varane al diario francés L'Equipe. Posteriormente, añadió: "Aunque no le cause ningún traumatismo inmediato, sabemos que, a largo plazo, los impactos repetidos pueden tener efectos nefastos".

"Personalmente, no sé si viviré 100 años, pero sí sé que he dañado mi cuerpo. Hay que enseñar los peligros de los cabezazos en todos los campos de fútbol amateur a los jóvenes", señaló. Según un estudio encargado por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), hay indicios de que cabecear balones de manera repetida durante la carrera de futbolista profesional está asociado a un mayor riesgo de deterioro cognitivo en etapas posteriores de la vida.

"Por mucho que el jugador diga que quiere jugar, el personal médico tiene que vetarlo, porque pone en peligro la vida de los jugadores", declaró Varane, a la vez que dijo: "También hay que hacer entender al jugador que no está demostrando su fuerza seguir jugando después de una lesión grave, sino que la verdadera fuerza está en salir, dejar de jugar y descansar. Esto puede ser difícil de asumir para un deportista de alto nivel".