Tras eliminar al Barça, la tajante respuesta de Mbappé a los hinchas del PSG que lo habían criticado: “¿Qué les digo? Que…”

Kylian Mbappé fue clave en la goleada del PSG para eliminar al Barcelona en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions jugado ayer en la Ciudad Condal. El delantero marcó dos de los cuatro goles y se metió en las semifinales del certamen continental, donde se medirá con el Dortmund alemán.

Luego del encuentro, el francés habló al respecto y expresó que mantiene el sueño de ganar este trofeo con el club parisino: "Si si, tengo el sueño de ganar la Champions. Es un paso más, contra un gran equipo y vamos a intentar llegar a Wembley". Luego, al ser consultado sobre las críticas que recibió tras el partido de ida fue contundente.

"¿Qué les digo? Que estamos listos, que somos un gran equipo. Trabajamos durante seis días con la idea de venir a ganar aquí y es un gran día para el club". Además le preguntaron si la victoria en España "¿puede cambiar tu decisión?" sobre su futuro (dejar el club PSG) Mbappé dejó un mensaje muy claro: "No, no, no".

"Estoy orgulloso de estar aquí (en París) desde el primer día. No es porque haya buenos y malos momentos que mi orgullo se resiente. El orgullo de jugar para este club, de representar al club de la capital de mi país, es algo especial para mí, que he crecido aquí. Vivir una noche así como parisino es genial. Hemos dado un paso más, pero hay que mantener la calma", cerró.

Barcelona, en tanto, cayó eliminado este martes en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras perder ante el Paris Saint-Germain (1-4) en el Estadio Olímpico Lluís Companys, y por primera vez encadenará cinco temporadas sin pisar las semifinales de la máxima competición continental.