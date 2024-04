Suni Lee, la campeona olímpica que quiere volver a ser

Vivir el presente y disfrutarlo al máximo, siempre son frases que se suelen utilizar a diario, pero que cobran mayor relevancia o sentido cuando algún problema de salud irrumpe en la rutina, y cambia la perspectiva de las cosas. Tal es el caso de Sunisa Lee, la estadounidense de 20 años, que ganó el oro olímpico en Tokio 2020 tras imponerse en los All Around, pero que viene padeciendo una enfermedad renal que puso en jaque su carrera.

La gimnasta estadounidense, que tiene raíces de Laos, sueña con llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero para eso tendrá que competir y ganarse su lugar, en dos torneos que tiene en el horizonte, para asegurar su cupo como atleta estadounidense.

En diálogo con el sitio oficial de París 2024, Lee explica su situación. "En cuanto a mi salud, estoy muy bien en este momento. Estoy en remisión, así que me siento muy bien y pasar mi tiempo en el gimnasio me ha resultado increíble. Todas mis habilidades están regresando y solo estoy trabajando en la consistencia", admite.

Lee junto a su gran amiga Simon Biles, luciendo sus medallas olímpicas. (Foto: @sunisalee)

La atleta buscará competir en el American Classic, el 27 de abril, pero todavía no está asegurada su presencia. "No estoy segura de poder participar en el American Classic todavía. Ha sido un poco difícil porque mi resistencia todavía no está completamente alcanzada. Simplemente estamos trabajando para aumentar mi resistencia", reveló.

Otro de los aspectos a trabajar por la triple medallista olímpica es la fuerza. "He estado haciendo mucho entrenamiento de fuerza adicional de forma paralela, así que me he vuelto mucho más fuerte y todos mis giros y saltos han regresado con bastante facilidad", concluyó.

El camino no está siendo nada fácil para esta figura de la gimnasia, que sigue perseverando, e intentando llevar su talento a París 2024.