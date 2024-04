La advertencia de un excampeón de Fórmula 1 a Hamilton por su pase a Ferrari: "Lewis se enfrenta a..."

Lewis Hamilton logró seis de sus siete campeonatos mundiales de Fórmula 1 con Mercedes, equipo al que se unió en 2013 tras una jugada que fue arriesgada en su momento, pero el tiempo le terminó dando la razón al piloto británico ya que con el equipo alemán dominó toda la era híbrida.

Sin embargo, con el paso de los años, se enfrenta a un nuevo reto y es el de sumarse a Ferrari, una escudería que no consigue un campeonato de constructores desde 2008 y un campeonato de pilotos desde la controvertida temporada de 2007. Ante esto, Alain Prost habló al respecto y le envió una fuerte advertencia.

Alain Prost habló sobre el pase de Hamilton a Ferrari.

“Creo que no es tan fácil porque con Ferrari, Hamilton se enfrenta a una forma diferente de trabajar, especialmente porque hay una presión que es distinta a la de otros equipos. Y con una forma de pensar diferente, los medios de comunicación también ejercen mucha presión”, expresó el cuatro veces campeón de F1.

Luego, en la misma línea, agregó: “Puedo entender su decisión, porque cuando estás en un equipo como Mercedes que no ha ganado una carrera en dos años y realmente si no tienes lo suficiente para luchar por volver a la cima a tu edad, entonces probablemente te preguntes por qué no deberías intentar algo diferente”.

“Pero sin duda es bueno para el deporte porque todo el mundo estará mirando. Si las cosas van bien para Ferrari, entonces eso puede ser todo”, cerró. Es así como el francés quiso mandar un aviso a un Hamilton que no se enfrenta a un reto nada fácil, un fichaje con el objetivo de devolver a Ferrari a la cima, algo que no logra desde hace ya muchos años.