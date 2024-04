La durísima sentencia de un excampeón de la F1 sobre Leclerc: “Tiene una imagen creada, pero todavía no demostró nada”

El año de Charles Leclerc viene siendo bueno en cuestión de puntos y ubicación en el campeonato, pero en cuanto a resultados no ha podido superar a su actual compañero, Carlos Sainz, en pista. El español ya ganó, en Australia, y subió al podio en las carreras que disputó y esto seguramente está dando vueltas en la cabeza del monegasco.

Encima, el próximo año, tendrá a Lewis Hamilton como compañero y Jacques Villenueve arremetió con dureza sobre el presente del piloto de Ferrari: “Charles tiene una imagen creada pero todavía no ha demostrado nada, no ha demostrado que puede ser campeón del mundo“, afirmó el campeón 1997, que reconoció que aún no ve esa ‘pasta’ de campeón en el piloto de Ferrari.

Jacques Villenueve habló del presente y futuro de Leclerc.

Ante esto, y para fundamentar su opinión, realizó un paralelismo con el siete veces campeón: “Hamilton no es alguien a quien se lo haya construido. Es alguien que en realidad ganó campeonatos, ganó carreras, que lo ha conseguido todo. Será interesante ver cómo pelean con Hamilton, uno que lo ha logrado todo contra uno al que tratan como un campeón pero que aún no lo es”.

"En Maranello se crearán dos partidos, como ya ha ocurrido. Pero también será divertido. Si redescubrimos al Lewis de los grandes días será formidable, también porque no tiene nada que perder. Y acabar a lo grande con Ferrari es lo mejor del mundo", ha sentenciado al respecto.

Villeneuve, por último, elogió la gestión de Ferrari ya que le hicieron firmar la renovación apenas unos días antes de anunciar el arribo de Hamilton, por lo que piensa que Leclerc no está enfadado o frustrado: "Viene el más exitoso de la historia, ¿por qué debería estarlo? Le hicieron un contrato muy largo para que estuviese tranquilo. Una buena jugada, ahora aún más clara".