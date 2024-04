La desafiante frase de Ancelotti a horas de la revancha ante el Manchester City: "Nada me quita el..."

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, negó que el Manchester City le quite el sueño y dijo que, ante la racha negativa de los blancos en el Etihad Stadium, que las estadísticas "están para romperlas". El Real Madrid nunca ha ganado en el Etihad y el City no ha perdido en su estadio en Champions League desde septiembre de 2018.

"No hay que mirar a lo que ha pasado, solo hay que mirar a lo de mañana. Competir, luchar y tener confianza, es lo que estamos intentando hacer. El resultado ha sido igualado y ahora hay otros noventa minutos, todo puede pasar. Tenemos la confianza de que tenemos la calidad para crear problemas", dijo Ancelotti en rueda de prensa

"Nada me quita el sueño. Solo me quita el sueño si como demasiado, puede que no duerma bien. Tengo confianza en el equipo, en lo que hemos hecho esta temporada. Estamos muy bien ahora, nada me quita el sueño", agregó.

"La estadística se hace para romperla, hay muchos casos de partidos en los que el Madrid no había ganado y luego ha ganado. La estadística es buena para el aficionado, pero creo que es para romperla. En los últimos tres años nos hemos enfrentados, siempre han salido partidos espectaculares y espero lo mismo de mañana", remarcó el técnico italiano.

Pese al tibio partido que Erling Haaland completó en Madrid, Ancelotti sigue viendo al delantero noruego, autor de 52 goles la temporada pasada, como uno de los grandes peligros de este equipo. "Si hablamos de individualidades, Haaland sigue siendo uno de los más peligrosos que tiene el City. El hecho de que no apareciese mucho en el partido es también mérito de nuestra defensa. Haaland es siempre un jugador muy peligroso".