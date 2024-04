La cruda revelación de Lewis Hamilton sobre su futuro en la Fórmula 1: "No estoy muy seguro de..."

Para muchos fue muy temprana la confirmación de Lewis Hamilton sobre su pase a Ferrari y, además, expresaron que esto podría perjudicar su presente en Mercedes. Sin embargo nadie imaginó el pésimo arranque del equipo alemán, que tiene a sus dos pilotos lejos de quienes pelearán por la corona y el siete veces campeón apenas ha sumado diez puntos en cuatro carreras.

Hamilton con quien será su próximo jefe en Ferrari, Frédéric Vasseur.

Esto preocupa, y mucho, al británico que realizó una cruda confesión teniendo en cuenta que es la primera vez que transita un momento tan confuso en la Fórmula 1, sabiendo además que a fin de año deberá mudarse a un nuevo país, a un nuevo equipo y adaptarse al nuevo grupo de trabajo.

"Tendré que hablar con Toto, porque no sé afrontar en esta situación. Nunca antes había estado en esta posición a estas alturas del año. Cuando dejé McLaren, todo se produjo hacia el final de la temporada y creo que no fui a Mercedes hasta diciembre. Me hicieron mi primer asiento después de terminar la temporada, así que me imagino lo mismo aquí", dijo.

Luego, en la misma línea, contó: "Realmente no estoy muy seguro de cómo manejarlo, pero ahora mismo quiero terminar en lo más alto aquí, así que toda mi energía está aquí, por supuesto que hay entusiasmo por el futuro”. De esta manera, sacó a la luz las dificultades por las que está pasando, y que sumado al mal rendimiento del W15, están teniendo muchos dolores de cabeza.