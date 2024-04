Las lapidarias críticas de los medios franceses contra Mbappé tras la derrota del PSG ante Barcelona: "Faltó a..."

Comenzó perdiendo, lo dio vuelta en apenas tres minutos, pero finalmente París Saint Germain no supo aguantar el resultado y como local perdió por 3 a 2 ante Barcelona, que se llevó un enorme triunfo del Parque de los Príncipes por la ida de cuartos de final de la Champions League.

Tras el partido, los medios franceses analizaron la actuación del único representante de su país que aún se mantiene con vida en la UEFA Champions League. Los ojos estuvieron puestos, como era de esperarse, sobre Kylian Mbappé, quien tuvo una pálida actuación.

La tapa de L'Equipe contra el delantero del PSG.

El campeón del Mundial de Rusia 2018 y goleador de la edición de Qatar 2022 fue el principal apuntado por los medios de de su país. El secreto a voces que lo ubica en el Real Madrid para la siguiente temporada hace que ante la más mínima posibilidad, la prensa local salga con los tapones de punta contra su figura.

Como era de esperarse, uno de ellos fue L'Equipe. El diario deportivo más importante de Francia lo calificó con un tres y, en su comentario, aseguró: "Era esperado con impaciencia y faltó a su cita, no pudo librarse del marcaje de Koundé y Araujo. No fue muy peligroso y no tomó buenas decisiones".

Por su parte Le Parisien, que también le puso la misma nota por su performance dentro del campo, tituló: "Cero tiros a puerta, 13 pérdidas de balón... Estadísticas que le duelen a Kylian Mbappé". Posteriormente, el diario escribió que "Su mal partido le costó la victoria a los parisinos".