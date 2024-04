Taylor Knibb, una atleta que va por todo en París 2024

La preparación es un periodo vital y sumamente importante en la carrera de cualquier atleta. Más si el objetivo que se persigue es una medalla olímpica, por eso la autocrítica también forma parte fundamental. Taylor Knibb, atleta estadounidense, es consciente de ello y en diálogo con el sitio oficial de París 2024, cuenta en lo que viene haciendo hincapié en sus entrenamientos.

"No soy buena para dejar de lado el ruido", cuenta escuetamente la deportista que obtuvo la medalla de plata en Tokio 2020 en relevo mixto en triatlón, y que es campeona del mundo de Ironman 70.3.

Taylor Knibb buscará la medalla de oro en París 2024. (Foto: @taylorknibb)

"Todavía tengo algo de trabajo que hacer para que París 2024 sea lo mejor que me haya pasado", añade, sabiendo que la vara está alta si quiere mejor lo obtenido en sus primeros Juegos Olímpicos.

Justamente, de ese debut olímpico tiene un sabor agridulce, porque en la prueba individual no le fue bien y terminó en el puesto 16. "Fue humillante. No me sentí muy bien. Para mis primeros Juegos Olímpicos, es probablemente la mejor experiencia que puedas tener porque no todo es sol y arcoíris. No todo es perfecto", comentó Knibb, que busca sacar provecho de esa experiencia y teñir de dorado su travesía en París 2024.