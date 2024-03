La foto viral de la camiseta de Godoy Cruz en un balcón de Japón y la búsqueda de su dueño

En la ciudad de Fukuoka, Japón, no solo se baila bachata, como sugiere la letra de la canción de Juan Luis Guerra. También se mira fútbol argentino y se alienta por Godoy Cruz. O por lo menos eso demuestra una foto que publicó un usuario argentino que vive en Japón y cuyo posteo se viralizó rápidamente en las últimas horas.

La imagen muestra una camiseta alternativa de Godoy Cruz, que el equipo usó durante el Clausura del año 2009, tendida en uno de los balcones de la ciudad del sur de Japón. El posteo del usuario @NagoyaArgentina ya superó los 90 comentarios, 11 mil me gustas y las 468 mil reproducciones.

"Encontré una camiseta de Godoy Cruz secándose al sol a la vuelta de mi casa, en Fukuoka, Japón", escribió en la red social X Daniel, el argentino detrás de la foto. Luego, aseguró que intentó comunicarse con el dueño pero aún no ha tenido éxito.

Encontré una camiseta de #GodoyCruz uD83CuDDE6uD83CuDDF7 secandose al sol a la vuelta de mi casa, en Fukuoka, Japón uD83CuDDEFuD83CuDDF5



Necesito hablar con este vecino y saber la historia de esa casaca. pic.twitter.com/11kDDpPODD — Dan uD83CuDDEFuD83CuDDF5uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@NagoyaArgentina) March 4, 2024

El usuario contó que vive hace cinco años en la ciudad y vio la camiseta en un barrio residencial ubicado cerca del centro de Fukuoka, y que también ha visto una de San Lorenzo. En diálogo con la web de TyC Sports, confesó además que desde el Mundial de Qatar se han visto muchas camisetas de la Selección argentina en la ciudad y de algunos equipos argentinos, en especial de Boca.

Según relató: "Volvía a casa después del trabajo en bici y noté la casaca colgada, se me hizo conocida pero seguí de largo. Una camiseta me puede más, y me tuve que dar vuelta para verla mejor. 'Casinos de Mendoza' decía, ahí nomás volví, me bajé de la bici y saqué una foto rápida". Claro, ese era el sponsor que utilizó el equipo que por entonces dirigía Diego Cocca.

"No conozco a la persona que vive ahí, nunca la vi y todavía no la ubiqué. Pregunté a un par de vecinos cercanos pero nadie lo conoce, espero dar con ese crack pronto", deseó luego.