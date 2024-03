La revolucionaria idea de Juan María Traverso sobre la renovación del Turismo Carretera: "El próximo paso sería..."

La temporada 2024 de Turismo Carretera será recordada por el ingreso de modelos nuevos que iniciaron una renovación histórica en la categoría más popular del país. Esto generó controversias en los fanáticos, como también en algunos protagonistas, y Juan María Traverso irrumpió en escena para dejar su punto de vista al respecto, algo que seguramente tendrá repercusión.

En diálogo con ACTC Media TV, uno de los máximos referentes del automovilismo argentino fue tajante: "Los que están en contra del cambio tienen que ver la historia del Turismo Carretera. Junto al NASCAR son las categorías más antiguas del mundo, tienen 90 años. Yo también vi el cambio cuando conocía el Chevy del Gallego Cupeiro, que no estaba en la calle".

Para Traverso el cambio es bueno y pretende que los motores sean los originales.

"Y antiguamente con la cupecita de los Emiliozzi. La gente que iba a las carreras lo hacía con un Ford T. El Turismo Carretera siempre fue un adelantado. Es difícil explicarle la historia a los que hoy no la conocen. Pero es así, a mí no me la contaron, la viví en carne propia”, expresó el ganador de 6 títulos en el TC (3º por detrás de Juan Gálvez con 9 y Guillermo Ortelli con 7).

Sin embargo, en la misma charla, propuso una idea que por el momento no es viable pero que sí causó aceptación: “El segundo paso sería que cada auto tenga su propio motor. Con lo cual veremos a un auto que lo vamos a querer para andar en la calle. Si ocurriera, no tengo dudas que las terminales y las proveedoras vuelven sin ninguna duda al automovilismo, como era antes".

Por último, Traverso pidió que “el auto vuelva a ser difícil de manejar, que el piloto vuelva a existir como era antes. Porque hoy en día el auto es un 90%. El único que ve el riesgo es el que va arriba, el que está en la tribuna no lo ve. Y el automovilismo es un deporte de alto riesgo. Yo no quiero que se mate nadie ni nada por el estilo. Pero si vos le sacás el riesgo, hay algo que falta…”.