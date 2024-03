La decisión de Oldrá que dejó sin invicto a Godoy Cruz

Y un día podía pasar. Ese invicto que parecía eterno finalmente se quebró. Godoy Cruz dejó su racha positiva en la Copa de la Liga Profesional ante Estudiantes de la Plata. El 2 a 1 en el Malvinas Argentinas fue parte de una decisión de Daniel Oldrá de aplicar la rotación tras la eliminación en Chile y el trajín de partidos.

Una vez consumada la eliminación con Colo-Colo que lo dejó sin competencias internacionales, el Gato tomó la decisión de darle descanso a su equipo titular, al margen de que enfrente estaba su escolta en la Zona B de la competencia. Más allá del rival, para el técnico era importante darle descanso a la tropa tras una larga seguidilla de encuentros, sabiendo que ponía en jaque la distancia con su principal perseguidor.

El Tomba jugó 5 partidos en 15 días.

En total, son cinco partidos en los últimos quince días los que trajinó el Tomba entre el 17 de febrero y el 3 de marzo, contabilizando un encuentro cada tres días. La maratón arrancó con Racing, siguió con Colo.Colo, Instituto, la vuelta ante el Cacique en Santiago y este compromiso ante el Pincha como local.

Si bien la idea de aplicar recambio le significó el triunfo e Córdoba ante Instituto (sin jugar bien) la maniobra era arriesgada y terminó en derrota. La caída no solo dejó sin invicto al Tomba y le quitó su valla invicta, sino que además apretó la Zona B del torneo: Godoy Cruz sigue líder con 19 puntos, el Pincha quedó con 18, Lanús llegó a 16 y Racing cierra el lote de clasificados con 14. El triunfo de Boca también no anota en la pelea (tiene 13).

Ahora llegará un pequeño respiro porque la agenda volverá a su cause normal. Al Tomba se le vienen dos partidos consecutivos en condición de local, por lo que no habrá viajes de por medio. Pero ese no es el único punto positivo porque tendrá una semana entre el duelo contra Newell's Old Boys (10 de marzo) y el duelo versus Tigre (el 17/3).