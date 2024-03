La conmovedora arenga de Rodrigo Isgró tras la eliminación de Pumas Seven

Rodrigo Isgró no para de crecer en una carrera que está lejos de ver su techo. A su nivel deportivo de excelencia, el mendocino empieza a sumarle una cuota de liderazgo productor de la enorme confianza que va ganando gracias a su rol preponderante dentro de Los Pumas Seven. Junto con Marcos Moneta, Luciano González, Gastón Revol y Álvarez son los pilares de un equipo que no para de crecer y puntea en el Circuito Mundial.

Isgró, clave en Los Pumas.

Ahora, tras la eliminación en la etapa de Los Ángeles en cuartos de final, el jugador nacido en Mendoza Rugby Club tomó la palabra con sus compañeros y los arengó tras un golpe que bajó al equipo de un pedestal que parecía inalcanzable: "No me importan los resultados. Desde que arrancó el año dijimos que no íbamos a jugar por los resultados, que íbamos a jugar para nosotros ser mejores. Ahora tenemos un deber mucho más grande mañana (haciendo referencia al partido del quinto puesto)", fue el comienzo del discurso de Isgró.



Pero el cierre fue mucho más allá, con un golpe anímico para levantar a la tropa tras la eliminación: "Tranquilo muchachos, a relajar. Los felicito muchachos, otra vez arriba de cuartos de final, otra vez peleando. No es normal lo que estamos haciendo. Disfrutemos de hacer lo que tanto nos gusta y vamos con todo mañana", cerró ante la mirada de sus compañeros.