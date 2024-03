Kily González: elogios a Cavani y a Zenón en la previa al duelo frente a Boca

En la previa al duelo de Unión ante Boca, el Kily González palpitó el partido y habló sobre Kevin Zenón y Edinson Cavani, que viene de meter un hat-trick ante Belgrano.

El técnico de Unión, con pasado como futbolista en el Xeneize, mencionó la situación actual del uruguayo: "Lo de Cavani no me sorprende, me daba hasta risa que lo cuestionen. Son esos jugadores cuya trayectoria los avala. No es cuento, ha hecho goles en todos los clubes de su carrera".

Cavani convirtió un hat-trick ante Belgrano.

Luego, continuó: "Gracias a Dios pasó en el partido anterior y ojalá no pase en el que viene... Son rachas que seguramente ha tratado de manejar con su experiencia y sus vínculos más cercanos. A la larga para el que la pelea hay recompensa”.

Por otra parte, el Kily mencionó a Zenón, un futbolista que ya dirigió en el Tatengue: "Es un jugador que se animó a jugar. No es fácil estar en Boca, y por la soltura que muestra pareciera que hace mucho que está ahí".

"Sigo hablando mucho con Kevin. La verdad es que no me sorprende el nivel que está teniendo. No cambió su forma de jugar, sino dónde termina las jugadas", cerró González sobre el volante que viene demostrando una gran forma en el equipo de Diego Martínez.

Unión recibirá a Boca por la novena jornada de la Copa de la Liga el próximo miércoles 6 de marzo a las 19.15 horas en el Estadio 15 de Abril.