¿Vuelve Messi? Qué dijo Martino tras el empate de Inter Miami

Pese a comenzar ganando en su estadio, Inter Miami no supo aguantarlo y terminó repartiendo puntos ante el penúltimo de la tabla de posiciones. Luis Suárez, antes del primer cuarto de hora, abrió el marcador de cabeza. A los 34 minutos New York FC igualó las acciones de la mano de Adrián Martínez.

De esta manera las Garzas, que no contaron con la presencia de Lionel Messi, perdieron la oportunidad de trepar a lo más alto de la tabla de posiciones, lugar que actualmente ocupa Cincinnati con un partido menos y una unidad más que el equipo de la súper estrellas.

El Tata se refirió a la recuperación de Messi y su presencia en el partido del próximo miércoles.

Tras el encuentro, quien alzó la voz fue Gerardo Martino. El director técnico del Inter Miami no solamente analizó la actuación de sus dirigidos dentro del campo de juego si no que, como era de esperarse, fue consultado sobre la situación del mejor jugador del mundo, quien no juega desde el 13 de marzo.

Las Garzas volverán a ver acción este miércoles a las 21, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions. En este contexto, cuando le preguntaron por la presencia de Messi en el partido ante Monterrey, el Tata manifestó: “Lo vamos a evaluar día a día”.

“En función de lo que pase en estos tres o cuatro días se definirá. Es un partido importante, pero la temporada es larga”, aseguró Martino, quien no tiene intenciones de apurar el retorno a las canchas del GOAT. “Si se corre algún riesgo, seguramente se esperará un poco más”, sentenció.