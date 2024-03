Nicolás Paz reveló el motivo por el que eligió la Selección argentina por sobre España

Nicolás Paz es uno de los grandes talentos que se perfila como futura figura de la Selección argentina. El actual futbolista del Real Madrid, quien nació en España, tuvo la posibilidad de elegir a qué seleccionado quería representar y a la hora de dar su veredicto final no lo dudó.

En las últimas horas el hombre de la Albiceleste explicó el motivo de su elección: “Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos. Jugó un Juego Olímpico y un Mundial. Un orgullo seguir sus pasos”.

Paz se ilusiona con el llamado de Scaloni.

“Es un consejero, ha vivido este mundo, sabe más que nadie. Pero me deja tranquilo, me deja decidir, que haga lo que sienta. No me incita a las decisiones, me deja libre", añadió sobre su padre, Pablo Ariel Paz, que jugó el Mundial de Francia 1998 con la camiseta de la Selección argentina.

Sobre el deseo de ser convocado por Lionel Scaloni para el seleccionado Mayo, Paz contó: “Sueño con eso todos los días, pero voy paso a paso. Pero quiero enfocarme en el día a día para que llegue el llamado de la Selección y poder representarlo de la mejor manera posible”.

“Mi padre siempre me ha dicho que la Selección es algo especial, de lo mejor que ha vivido. Que aunque esté lesionado o el club no quisiese que vaya, siempre ha forzado para ir porque representar al país es algo único. Eso me ha inculcado él. Lo significa todo. La Selección es lo máximo, mi sueño es poder representar este escudo, jugar un Mundial, representar a tanta gente. Ojalá se me pueda dar algún día", sentenció la joya del Real Madrid.