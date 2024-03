La polémica broma de Guardiola luego del empate sin goles entre el Manchester City y Arsenal

En partido entre Manchester City y Arsenal había generado mucho entusiasmo. No solo por el nivel de los equipos que se enfrentaban sino por el resultado que iba a dejar en la tabla de la Premier League, que tenía como líder a los Gunners con Liverpool, a un punto de los Cityzens. Sin embargo, aburrieron a todos.

Arsenal fue más defensivo que lo habitual y el City no estuvo fino en los metros finales. Como resultado, un predecible 0 a 0. Para colmo, el malestar en estas tierras no solo se produjo por la falta de emociones, sino por la decisión de Pep Guardiola de no hacer ingresar a Julián Álvarez, que fue suplente. Ni ante la falta de gol.

Finalizado el partido, a Guardiola le preguntaron cómo se puede hacer para romper una defensa que tiene un bloque bajo y defiende de manera agresiva, como la que planteó Arteta con su Arsenal. Para distender la conferencia de prensa, el DT del City quiso hacer una broma: "¿Matar a alguien, tal vez?", soltó.

Guardiola en el City-Arsenal. (Foto: EFE)

Luego, Guardiola hizo un balance del partido: "No pudimos crear mucho. Hubo algunas acciones, pero ellos defendieron muy bien y no es fácil romper eso. Nosotros lo intentamos, reconozco la intención que tuvimos".

Sin embargo, el español se mostró optimista: "Tenemos el punto, estamos a nueve partidos, veremos lo que sucede... Lo único que podemos hacer es refrescar nuestras piernas para el partido del miércoles ante Aston Villa".

El resultado fue muy bueno para el Liverpool, que hizo sus deberes y venció a Brighton. De esta manera, ahora lidera en soledad la tabla, a dos puntos de Arsenal, y el City fue relegado a la tercera posición, a tres unidades.