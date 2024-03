Qué dijo Diego Martínez sobre su "Vamos, carajo" ante la platea de la Bombonera: "Es el..."

Diego Martínez descargó toda su euforia segundos antes de abandonar el campo de juego de la Bombonera. Cuando se disponía a bajar las escaleras, para encaminar su rumbo hacia los vestuarios, el DT apretó los puños ante una de las plateas del estadio y soltó: "¡Vamos, carajo!"

Y no era para menos. Boca no solamente se quedó con una nueva edición del clásico ante San Lorenzo, si no que por primera vez en lo que va del torneo logró meterse entre los cuatro primeros clasificados, panorama que lo invita a soñar con la clasificación a los playoffs de la competencia.

Mirá el video

En su charla con los medios en conferencia de prensa, Martínez fue consultado por su grito: "Es el desahogo de un clásico, por lo importante que era este partido por un montón de condimentos, hoy estamos dentro del objetivo que nos planteamos a principio del campeonato. El miércoles comenzamos una historia nueva en la Copa Sudamericana".

"Estamos contentos, satisfechos por lo que significaba este partido. Por el momento del campeonato, por la chance que teníamos de meternos dentro del objetivo, por empezar a jugar instancias finales de este semestre, y a pesar de eso me pone contento que el equipo sigue en esa búsqueda de crecimiento y muestra signos de crecimientos. Los dos goles son un claro ejemplo de la búsqueda", añadió el DT de Boca.

Para finalizar, habló sobre el debut en la Copa Sudamericana: "Este partido era el más importante, pusimos nuestra energía en sacarlo adelante. A partir de hoy a la noche el partido más importante pasa a ser el de Potosí. Vamos a evaluar cómo afrontaremos porque se vienen todas finales".