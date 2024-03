Por qué Dibu Martínez dijo: "La Bombonera es más chiquita que el Monumental y eso favoreció a Uruguay"

Además de hablar sobre los rivales que tuvo la Selección por su gira en norteamérica, Emiliano Martínez habló también del respeto que se ha ganado el equipo durante la extensa entrevista que mantuvo con DSports Radio. Fue Sergio Goycochea quien le consultó y Dibu lanzó una frase que generó varias reacciones ya que comparó el Monumental con la Bombonera.

Mirá el video

"Nos respetan un poco más a la hora de jugar. Los equipos cada vez se meten más atrás, no nos dejan espacios, no nos quieren presionar arriba y no encontramos espacios entre líneas, nos cuesta más generar. Pero tenemos a Leo (Messi), que rompe a dos o tres jugadores. El que más nos presionó fue Australia. Croacia, Francia, Holanda, siempre nos respetaron", respondió.

Pero luego recordó la derrota con Uruguay y expresó: "El único que nos jugó hombre a hombre muy arriba fue Uruguay. Pero bueno fue una cancha que estaba muy cerquita, que le favoreció más al juego de Uruguay, porque la Bombonera es más chiquita que el Monumental, si jugábamos en la cancha de River iba a ser otro partido".

La frase del Dibu tiene que ver con que, si bien la sensación óptima parece que es mucho más grande, la diferencia entre ambos estadios es muy poca. En total son solamente dos metros de ancho a favor del estadio de River (105x70 vs 105x68).