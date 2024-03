La decisión de Tata Martino con Messi, que tiene en vilo a todo Inter Miami

Inter Miami extraña a su líder y figura. El equipo de Gerardo Martino sufrió tanto la ausencia de Lionel Messi como el propio futbolista argentino, que tuvo que alejarse de las canchas por su lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, que le impidió no solo ser parte de los últimos dos partidos de su equipo, sino también de la gira de la Selección argentina.

El astro argentino no jugó ante DC United, que Inter Miami pudo ganar por 3-1 como visitante con goles de Suárez. Tampoco estuvo en la dolorosa derrota por 4-0 contra New York Red Bull. La MLS no se detuvo a pesar de la doble fecha FIFA de amistosos de Selecciones, en la que Messi no pudo estar con la Albiceleste ante El Salvador y Costa Rica, que lo hubieran hecho perderse esos partidos del Inter Miami igualmente.

Messi reaparecería el miércoles con Inter Miami.

Por el momento, Messi ha dado avances en la recuperación, que logró hacer en tiempo y forma, pero la decisión de Martino es llevarlo de a poco, tal y como sucedió en la última lesión sufrida a principios de mes.

Con esta medida, Messi no será parte del equipo para el próximo compromiso, a disputarse este sábado desde las 20.30 (hora argentina) ante el New York City FC como local en el Pink Stadium.

En cambio, la idea es que pueda regresar para el partido más importante que tiene el equipo, ya por la Concachampions ante Monterrey, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la competencia, de visitante en el Chase Stadium?. Ese partido será el próximo miércoles desde las 21. Ese día podría reaparecer Messi.