La advertencia de Demichelis a sus jugadores tras la derrota en el Ducó: "Necesitamos que..."

Martín Demichelis dijo presente en conferencia de prensa tras la derrota de River ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. Pese a merecer mejor suerte, el Millonario pecó de falta de puntería en el área rival y tuvo un mal retroceso que le costó volverse con las manos vacías de Parque Patricios.

En este contexto, el DT fue contundente a la hora de enviarle un mensaje a sus dirigidos: "Necesitamos que el equipo esté mejor en varias cosas. Si el equipo funciona mejor en todas las líneas, aspectos ofensivos y defensivos, las individualidades van a estar mucho mejor".

"Con respecto a los rendimientos individuales, se hablan puertas adentro. Se intentan corregir y mejorar. Prefiero hablar mucho más de lo que es el funcionamiento del equipo que de niveles individuales", añadió el director técnico de River luego de la primera derrota oficial de la temporada.

Al ser consultado sobre la jugada que le dio el triunfo al dueño de casa, Demichelis explicó: "Pateamos mal un tiro libre a favor. Teníamos dos reboteros, no es que no dejamos reboteros. Nos ganan el rebote y salen ellos más rápido que nosotros. No hay mucho más que explicar. Había gente atacando en el área y gente posicionada para una segunda jugada. Perdimos esa segunda jugada y después la carrera hacia atrás".

Para finalizar, el DT de River graficó las sensaciones con las que se retiró del estadio: "Me quedo con el segundo tiempo que hicimos, pero en el segundo tiempo lo perdimos. En el primer tiempo no me gustó como jugamos a partir del minuto 15, no me gusta ver al equipo tan impreciso. Pero el fútbol tiene estas cosas, nos llegaron poco, en el segundo tiempo nos hicieron el gol y nos ganaron".