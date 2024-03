Battaglia, categórico sobre la decisión del Consejo de Boca de echarlo en una estación de servicio: "Sin dudas fue un..."

A inicios del mes de julio de 2022, el ciclo de Sebastián Battaglia como director técnico de Boca llegó abruptamente a su final. Tras ser eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final, donde cayó en la tanda de penales ante Corinthians, el histórico jugador de la institución fue removido de su cargo.

La particularidad es que los miembros del Consejo de Fútbol, encargados de darle la noticia, decidieron citarlo en una estación de servicio YPF. El León, que había optado por no dar mayores detalles de lo ocurrido, rompió el silencio sobre lo ocurrido en su momento. En medio de su participación en el Líbero Versus, histórica sección del programa Libero de TyC Sports, el DT habló de todo.

Mirá el videoc

Para comenzar, Battaglia fue contundente: "Sí, sin dudas fue un destrato. Obvio. Sí, sí, sí. Ni hablar. Cien por ciento. Yo tengo mucha historia en ese club, no solamente otros tienen historia. Yo también la tengo y la voy a cuidar por siempre. Siempre voy a querer lo mejor para Boca, que gane, consiga títulos y la gente pueda disfrutar de cosas buenas".

"No me parecen que sean las formas, ¿no? El día que te quieren contratar parece todo color de rosas, somos todos rubios de ojos celeste y después te vas transformando. Hubiese estado bueno que haya sido de otra manera, está claro que no estuvo bien", añadió el ex director técnico de Boca.

Para finalizar Battaglia, el hombre más ganador de la historia del Xeneize (incluidas cuatro Copas Libertadores), sentenció: "No digo que yo hago todo bien, tengo equivocaciones y las asumo. Está claro que eso no estuvo bien y quedó a la vista de todos".