La divertida respuesta de De Paul sobre si le está copiando el look a Beckham: “Yo soy…”

Al igual que el Papu Gómez cuando fue furor por raparse en pleno Mundial buscando parecerse a David Beckham, ahora es Rodri De Paul a quien comparan con el exfutbolista inglés.

Luego del enfrentamiento entre Argentina y Costa Rica, el volante del Atlético Madrid fue consultado por su peinado, ya que lleva un corte de pelo muy parecido al que portaba el británico cuando jugaba al fútbol en los comienzos de su carrera.

Además del talento que Beckham llevaba en sus pies para jugar al fútbol, siempre lo destacaron también por sus looks en el mundo de la belleza. Incluso en varias peluquerías o barberías de todo el mundo aparecen sus cortes de pelo como opciones para que tomen los clientes.

A la hora de ser consultado sobre si estaba copiando del estilo de uno de los propietarios del equipo en donde juega Leo Messi, el motorcito de la Scaloneta contestó: "Voy cambiando, tuve un montón. Uno va mirando cortes y me he pintado el pelo de celeste, de otros colores, me he hecho trenzas, trenzas rosas..."

"Me llegaron los comentarios, pero él es Beckham y yo soy De Paul", cerró el ex Racing entre risas luego de una nueva victoria de los campeones del mundo ante los Ticos.

Dejando de lado el asunto de los peinados, Rodri habló sobre Di María, que sufrió amenazas narco hacia su familia en Rosario: "Justo estaba con él a la mañana cuando nos levantamos temprano. Obviamente no voy a contar cosas que son muy internas, pero sí que lo vimos conmovido, con lágrimas".

Acto seguido, De Paul agregó: "Creo que si hay alguien que no merece que no tenga la posibilidad de volver a nuestro país cuando lo desea es él... Me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país, es muy grave".

"Sé bien todo lo que pasó ahí, el amor que tiene él por su país, su ciudad, su club, no cambia. Después tendrá que determinar qué decisión que toma. No es fácil. Fueron cosas muy fuertes. Él sabe que estamos con él a morir", cerró el mediocampista campeón del mundo que este martes fue capitán por primera vez con la Selección.