El divertido sincericidio de Alfaro tras la caída de Costa Rica ante la Scaloneta: "A Argentina hay que ponerle..."

Costa Rica perdió por 3-1 ante Argentina en el amistoso que se disputó en Estados Unidos, pero el equipo de Gustavo Alfaro arrancó ganando el partido y le puso las cosas difíciles a los campeones del mundo.

Es por eso que el técnico de los Ticos valoró el rendimiento de sus dirigidos en esta fecha FIFA, elogió a Lionel Scaloni por su capacidad de armar el equipo con y sin Lionel Messi, y también mencionó la calidad de los futbolistas argentinos.

Costa Rica arrancó ganando pero no pudo ante los campeones del mundo.

Al principio de la conferencia de prensa post partido, comenzó hablando del DT de su rival: "Con Scaloni tengo la mejor. Siento respeto por él. Le tocó agarrar la Selección Argentina en un momento muy complejo después del Mundial de Rusia, en una situación muy compleja de recambio dirigencia, donde Argentina había extraviado su norte. Había salido en octavos de final contra Francia, cuestionamientos hacia los jugadores y, sin embargo, él los unió para adentro".

Luego, continuó: "Tuvo la virtud de armar un equipo con Messi, no a partir de Messi. Y creo que lo serenó para adentro, lo ve en el grupo, lo ve en la manera en que ellos vivieron. Creo que el punto de inflexión fue la conquista de la Copa América en Brasil y, de ahí, le dio la continuidad a la Copa del Mundo".

"Lo más importante son los jugadores, pero el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Scaloni es fantástico. Más que nada porque él es un hombre que mira mucho a los jugadores jóvenes. Tenemos similitudes en la mirada en cuanto a conceptos y ya me había dicho cuando había empezado el proceso con Ecuador: ‘dale continuidad a esos chicos, que tenés un futuro enorme’ y después la verdad que se terminó haciendo un trabajo muy lindo en Ecuador, con un montón de recambio generacional y chicos jóvenes. Le agradezco las declaraciones que él hizo, porque el fútbol lamentablemente está rodeado de un exitismo muy grande y esa necesidad de resultados, como si uno de pronto mágicamente podría decir: ‘esta es una receta de cocina, le pongo cien gramos de cada cosa y saco un equipo de primer nivel’. Estos son lindos partidos", expresó Alfaro.

El DT que dirigió a Ecuador en Qatar explicó el motivo por el cual sus futbolistas debían estar atentos ante Argentina: "Estamos jugando contra el campeón del mundo, ¿Qué escenario más difícil que jugar contra el campeón del mundo? Cuando yo le decía el otro día a los chicos, nosotros teníamos una obligación muy grande en clasificar a la Copa América, fue un partido de mucha tensión, y encima lo empezamos perdiendo y lo tuvimos que dar vuelta. Y no tenés tiempo para relajarte y, después de una victoria importante, es normal que se baje el nivel de concentración. Y yo les decía ‘para eso está Argentina’. No podemos darnos el lujo de bajar el nivel de prestación en la concentración porque sino Argentina nos pisa".

"Obviamente que Argentina fue superior, juega muy bien, qué lindo juega Argentina, que fácil que juega, como triangula, como generan espacios. Cuando no encuentran lugares, cambian posiciones, porque uno lo veía a Molina atacando por afuera y después atacando por adentro, Lo Celso cambiaba las posiciones con Di María, stoppers que atacaban los espacios, la manera en la que triangulaba en el centro del campo, el nivel de recambio que tenía, porque veía el nivel de jerarquía que tenía en el banco de suplentes y decía: ‘hay que ponerle marca hasta en el banco de suplentes’", analizó entre risas.

El ex técnico de Boca explicó su forma de frenar a sus rivales: "Si bien nos costó, lo aguantamos muy bien, le cerramos bien los caminos y, cuando convertimos el gol, fueron los mejores momentos de Costa Rica, porque los últimos minutos del primer tiempo fue muy bueno lo de Costa Rica. Y después les decía en el entretiempo: ‘Muchachos, le hirieron el orgullo, van a salir a meternos un puñal en la garganta y son 15 minutos que los tenemos que jugar como si fuese el partido más importante'. Obviamente que la jerarquía de Argentina marca la diferencia, pero esto me sirve porque hay errores que no podemos cometer".

"Hay situaciones que no podemos cometer porque, contra estos rivales, no perdonan. A lo mejor en otra clase de partido te perdonan, pero acá no te perdonan. Entonces lo que quiero es nivelarme para arriba, competir en ese nivel. ¿Hay cosas que nos faltan? Sí, hay un montón de cosas que nos faltan pero si nosotros tenemos la capacidad de mirar todo lo que hicimos, de saber que hay velocidades que hoy se juegan al fútbol. Hoy la pelota va con una dinámica que no hay tiempo para caminar, no hay tiempo para pensar, hay resoluciones muy rápidos", cerró Alfaro sobre los errores que cometió ante un equipo que no perdona.