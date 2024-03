La chicana de Insua que tomó por sorpresa a Diego Martínez antes de Boca-San Lorenzo: “Con Huracán se…”

En la previa al partido entre Boca y San Lorenzo en la Bombonera, Diego Martínez y Rubén Darío Insua, entrenadores de ambos equipos, brindaron una conferencia de prensa a tres días del clásico.

En medio de la charla de la prensa con los dos técnicos, un periodista realizó una pregunta para ambos sobre los partidos en los que se enfrentaron, con el Gallego en el Ciclón y con Martínez en Tigre y en Huracán.

El primero en contestar fue Insua, que dijo no recordar ninguno de los dos partidos y quiso pasar desapercibido de la pregunta: "No me acordaba de eso, pero el pasado no se puede modificar. Lo importante es que esto es un clásico y que la gente vea un buen espectáculo. El único resultado que nos sirve es ganar, después nunca se sabe lo que puede pasar".

Luego, al técnico de Boca le tocó responder y por su parte tiró: "Yo sí me acuerdo de los dos partidos". Se escucharon varias risas y el DT de San Lorenzo se sinceró con chicana incluída: "Yo también pero no lo quise decir. Con Huracán se tiraban, hacían tiempo, se caía el arquero, el defensor, los delanteros".

Mientras ambos sonreían y el Gallego le pegaba en el brazo a Martínez como signo de afecto entre colegas, las risas no cesaban y el DT del Xeneize cerró: "Entiendo que son historias distintas. Con Tigre me tocó vivir un montón de cosas y en Huracán nos pegamos rápido a los jugadores. Son partidos distintos, historias distintas".