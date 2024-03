¿Fue una cama? Coco Basile reveló más detalles de su polémica salida de la Selección argentina: "Gago estaba celoso de..."

Con dos conquistas en la Copa América, en las ediciones de 1991 y 1993, la Copa Confederaciones 1992 y la Copa de Campeones Conmebol-UEFA 1993, Alfio Basile es más que palabra autorizada a la hora de hablar sobre la vida de la Selección argentina (a la cual, además, dirigió en dos ciclos).

Un mes atrás, el Coco comenzó a revelar detalles desconocidos de lo que fue su salida de la Albiceleste tras la Copa América 2007. " Yo venía podrido con un par de jugadores, que no te voy a decir el nombre jamás... Era un momento para largar", expresó en su diálogo con Fernando Niembro Radio Colonia. Pese a sus dichos, minutos después apuntó contra Fernando Gago, a quien supo dirigir con la camiseta de Boca.

En las últimas horas, Basile dijo presente en los estudios de ESPN y continuó con los motivos que lo llevaron a abandonar el banco de la Selección argentina. “Tendría que decírselo en la cara, pero creo que él estaba con un drama personal. Él no puede tener ninguna queja sobre mí, porque en Boca lo puse de todo y lo vendieron al Real Madrid en millones de dólares. Se salvó para siempre. Si se quejaba de mí... Cada uno que piense lo que quiera”.

“Él muchas veces venía a hablar conmigo, porque quería que lo vendiéramos. Me preguntaba si tenía algún conocido y yo tenía conocido por todos lados. Siempre hablé muy bien de él. Y cuando lo vendieron a España, a mí me habían preguntado que pensaba sobre él; y me extrañó que él estaba distante conmigo”, añadió el DT sobre la postura de

Sin dejar de apuntar contra Pinta, Basile añadió: "Lo que pasó con Gago, es que sentía celos de Mascherano, porque era el titular. A veces los puse juntos en la cancha, pero él nunca me dijo nada en la cara. Cuando estaba conmigo se mostraba tenue y tranquilo; por eso me dio bronca”.

Para finalizar, dejando la puerta abierta para futuras declaraciones sobre su salida de la Selección argentina, sentenció: “Me sentí traicionado, pero todavía no lo puedo contar. Esa persona está siempre en Europa, no la puedo nombrar. En el partido homenaje de Riquelme lo pude agarrar un poquito, pero no lo tuve cara a cara”.