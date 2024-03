De locos: la tremenda decisión de la dirigencia de Newell's con el jugador que dijo ser hincha de Central

Días atrás un video protagonizado por Franco Díaz generó mucha controversia en Rosario. El actual jugador de Newell's había expresado ser hincha de Rosario Central, algo que debió salir a aclarar luego de los reclamos de parte de los hinchas de la Lepra como también por algunas amenazas.

"Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell's, estoy muy contento en el club más grande del Interior y eso del video no es algo cierto, no es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme", expresó el jugador en sus redes sociales, pero las consecuencias no tardaron en llegar.

El DT de Newell's, Mauricio Larriera, optó por no llevarlo al partido con Midland por Copa Argentina y en las últimas horas se confirmó la tremenda decisión que tomó la dirigencia del club rosarino. Según informa el periodista Ramiro Boz, "Franco Díaz será licenciado en Newell's".

El posteo del cronista que sigue el día a día de Vélez.

Además, el cronista agregó que "recibirá una multa económica y posiblemente no vuelva a jugar con la camiseta de la Lepra tras el video que circuló en redes sociales. Su préstamo será rescindido y regresará a Velez cuando finalice la Copa de la Liga". Ahora solo resta la confirmación oficial de esta noticia y saber qué medida toma el Fortín al respecto.